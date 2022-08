Rak szyjki macicy. Zamiast wierzyć mitom lepiej iść do ginekologa i zrobić badanie cytologiczne. Gdzie to zrobić w ramach NFZ?

Na raka szyjki macicy co roku choruje 3 tys. kobiet w Polsce. Niestety połowa z nich umiera. Zgonów byłoby mniej, gdyby kobiety regularnie odwiedzały ginekologa.

Jak wygląda badanie cytologiczne?

Cytologia to szybkie i bezbolesne badanie. Ginekolog wkłada do pochwy pacjentki wziernik ginekologiczny i wkłada przez niego tzw. szczoteczkę cytologiczną. Pobiera nią komórki znajdujące się na ścianie i szyjce macicy. Pobrane komórki umieszczane są potem na szkiełku cytologicznym i oceniane pod mikroskopem. Jeśli wyniki są nieprawidłowe lekarz wykonuje kolejne badanie tzw. kolposkopię, czyli ogląda nabłonek szyjki macicy pod dużym powiększeniem i pobiera wycinek do biopsji.