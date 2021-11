Rawa Mazowiecka. Nie miał maseczki na twarzy – trafił do aresztu na 5 miesięcy

Nie miał maseczki na twarzy – trafił do aresztu na 5 miesięcy

Od wielu miesięcy policjanci w całej Polsce prowadzą kontrole marketów, galerii oraz sklepów wielkopowierzchniowych pod kątem przestrzegania nakazu zasłaniania nosa i ust przez klientów i pracowników. Zazwyczaj osoby, które nie stosują się do nakazu są przez mundurowych pouczane. Są oczywiście przypadki wystawiania mandatów, a nawet wnioski do sądów. Jednak w przypadku rawskiego incydentu sprawa zakończyła się aresztowaniem.

Jak do tego doszło?

Dlaczego 40-latek trafił do aresztu?

Mężczyzna miał powód, żeby uniknąć kontroli przez policjantów. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 40-letni mieszkaniec Rawy jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości za kradzieże. Miał on odbyć karę więzienia, jednak nie stawił się na odbycie kary w wyznaczonym terminie.

Mężczyzna został przez mundurowych doprowadzony na rawską komendę, skąd trafił do aresztu, gdzie ma odbywać karę więzienia przez 5 miesięcy. Za niestosowanie się do nakazu zasłaniania ust i nosa w przestrzeni handlowej mężczyzna został pouczony.