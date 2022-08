Reaktywacja słynnych Konfrontacji Filmowych - także w Łodzi

Konfrontacje Filmowe był to przegląd kilkunastu najważniejszych filmów roku, które w wielu przypadkach nie trafiały potem do regularnej dystrybucji kinowej. Firma Gutek Film - we współpracy z 24 kinami studyjnymi w Polsce, w tym Kinem-Galerią Charlie w Łodzi - postanowiła wskrzesić ducha tego kultowego wydarzenia lat 70., 80. i 90. Konfrontacje Filmowe powracają zatem w nowej, dziesięciodniowej odsłonie - potrwają od 9 do 18 września. W programie tegorocznej edycji - pierwszej od 1993 roku - znajdzie się czternaście tytułów.

„Są to zarówno dzieła uznanych twórców, mistrzów kina, jak i nieoczywiste filmy twórców, którzy dopiero niedawno zaistnieli na arenie międzynarodowej. Każde z nich zostało nagrodzone lub miało światową premierę na najważniejszych festiwalach filmowych świata: Cannes, Wenecja i Berlinale. Tytuły Konfrontacji Filmowych zostaną zaprezentowane przedpremierowo, większość z nich trafi repertuarowo do kin dopiero za kilka miesięcy, a niektóre nie trafią nigdy” - zapowiada Gutek Film.