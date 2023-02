Regulamin programu edukacyjnego

„Matura Próbna z Dziennikiem Łódzkim 2023”

Art. 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy i zwroty należy rozumieć w poniżej wskazany sposób:

1. Regulamin (zwany dalej: “Regulaminem”) - określa zasady i warunki uczestnictwa w programie edukacyjnym pod nazwą „Matura Próbna z Dziennikiem Łódzkim 2023”. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Oddziału Organizatora o którym mowa w pkt 5, wydawcy Dziennika Łódzkiego w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19 oraz na stronie dzienniklodzki.pl/maturaprobna

2. Matura próbna (zwana dalej: “Maturą próbną” lub “Maturą”) – program edukacyjny, którego głównym celem jest wspieranie nauczycieli w weryfikacji przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język angielski i matematyka, mający formę Testu wiedzy.

3. Test wiedzy (zwany dalej: “Testem”) – zestaw pytań przygotowanych na arkuszach pytań, do którego odpowiedzi zawarte są w Arkuszu odpowiedzi, obejmujący zakresem wiedzę sprawdzaną egzaminem maturalnym.

4. Arkusz odpowiedzi – zestaw odpowiedzi, stanowiący klucz do rozwiązania Testu.

5. Organizator – Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

6. Matura organizowana jest lokalnie przez Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19 , 90-532 Łódź.

7. Szkoła – podmiot widniejący w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, mający swoją siedzibę na terenie województwa łódzkiego, uprawniona do przeprowadzania w roku szkolnym 2022/2023 egzaminu maturalnego w rozumieniu art. 3 pkt 21c ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2230).

8. Formularz zgłoszeniowy – formularz narzędzia Webankieta dostępny w serwisie dzienniklodzki.pl pod adresem dzienniklodzki.pl/maturaprobna

9. Uczestnik – Szkoła, która zgłosiła się do udziału w Maturze próbnej zgodnie z Art. 2. pkt 2, 3 i 4 Regulaminu.