Rekordowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków bez zdecydowanego faworyta

– Nie ma zdecydowanego faworyta wyścigu – mówił Krzysztof Jeżowski, który był mistrzem Polski i wygrywał etapy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. – Od pierwszego etapu drużyny będą pracowały i zbierały sekundy dla swoich liderów. Ktoś powiedział, że tegoroczny wyścig jest idealny dla sprinterów. Ja nie jestem o tym przekonany. Wyścig ma swoją specyfikę, wszystko się może na nim zdarzyć.

Tegoroczny Wyścig Solidarności i Olimpijczyków rozpocznie się 23 czerwca i tego dnia rozegrane zostaną dwa etapy.

– Powiem jedno, dwa etapy jednego dnia to dla kolarzy masakra - dodał Krzysztof Jeżowski. – Nie ma znaczenia, że te dwa etapy są nieco krótsze. Na krótszych kolarze szybciej jadą i starają się częściej walczyć. A na mecie jest regeneracja, posiłki i świadomość startu do kolejnej rywalizacji.

Zdaniem Krzysztofa Jeżowskiego Wyścig Solidarności i Olimpijczyków może wykreować nowe kolarskie gwiazdy.

– Kolarze chcą jeździć w naszym wyścigu, nasz wyścig przyciąga ich, bo ma już swoją renomę – mówił Krzysztof Jeżowski. – Młodzi kolarze mogą na naszym wyścigu wypromować swoje nazwisko. Rywalizacja może być przepustką do wielkiej kariery na poważnych tourach.

Tegoroczny Wyścig Solidarności i Olimpijczyków jest rekordowy pod względem frekwencji.

– Mamy 168 kolarzy z 28 grup i aż osiem grup na listach rezerwowych – mówił Mariusz Goss, rzecznik Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. – Kolarze z powodu pandemii mają mało okazji do ścigania, więc chętnie zgłosili się do naszej rywalizacji. Rezerwowi wskoczą na listę startową, jeśli jakaś grupa się wycofa.

Wyścig będzie dłuższy o 2,5 km w stosunku do pierwotnej trasy.

– Policja w Kielcach zmieniła nieco przebieg trasy czwartego etapu ze względów bezpieczeństwa, a my z bezpieczeństwem nie dyskutujemy – dodał Mariusz Goss.