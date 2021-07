Remont ulicy Rewolucji 1905 roku w Łodzi. Nowa jezdnia, chodniki i meble miejskie po przebudowie

Remont ul. Próchnika i ul. Rewolucji 1905 roku zaczął się na początku 2020 roku. Inwestorzy z magistratu podkreślają, że prace prowadzone są etapami, ale za to kompleksowo.

- Ulica Rewolucji 1905 roku stała się jedną z najbardziej zielonych ulic w centrum Łodzi. Podczas jej kompleksowej rewitalizacji, będącej wspólnym zadaniem z odnową ulicy Próchnika, zasadziliśmy łącznie 138 drzew. Na jednym tylko odcinku, który właśnie kończymy, czyli od ulicy Wschodniej do ulicy Kilińskiego, pojawią się aż 44 graby. Do tego sadzimy 950 sztuk niskiej zieleni, czyli krzewów i traw. Są to laurowiśnie, hortensje i berberysy. W każdym z zieleńców montowane są czujniki wilgoci uruchamiające ich nawadnianie – wyjaśnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.