Reprezentanci Polski wracają na mecz Widzew – Katowice

W piątkowym meczu z GKSKatowice (godz. 20.30) kadra Widzewa będzie silniejsza i obszerniejsza, bo do zespołu trenera Janusza Niedźwiedzia dołączyli reprezentanci młodzieżowej kadry, których brakowało w meczu z Odrą w Opole. To Radosław Gołębiowski i Bartosz Guzdek. Obaj zagrali w drużynie narodowej do lat 21 prowadzonej przez Miłosza Stępińskiego. Bezbramkowo zremisowali na wyjeździe w Alges z Portugalią w swoim drugim meczu turnieju Elite League. Radosław Gołębiowski wyszedł w pierwszym składzie, a po przerwie zmienił go Bartłomiej Eizenchart, natomiast Bartosz Guzdek wszedł na boisko w 79 minucie zmieniając Dawida Kocyłę.

Kiedy piłkarz z Widzewa zagra w pierwszej reprezentacji Polski? Czekamy na to już osiem i pół roku. Ostatnimi widzewiakami w pierwszej kadrze byli Mariusz Stępiński i Łukasz, którzy zagrali 2 lutego 2013 w meczu Rumunia - Polska (1:4) w Maladze. Mariusz Stępiński wszedł w 84 min za Waldemara Sobotę, Łukasz Broź zaliczył 90 minut. Wcześniejszym kadrowiczem był Marcin Robak, który zagrał 10 grudnia 2010 w meczu Bośnia i Hercegowina - Polska (2:2) – wszedł w 63 minucie za Pawła Brożka, strzelca obu goli.

W XXI wieku reprezentantami Polski z Widzewa Łódź byli jeszcze: Jarosław Bieniuk (14.10.2009 Polska - Słowacja 0:1 w Chorzowie), Piotr Kuklis i Tomasz Lisowski (27.02.2008, Polska - Estonia 2:0 we Wronkach) Jakub Wawrzyniak (3.02.2007, Estonia - Polska 0:4), Bartłomiej Grzelak (zszedł w 64 minucie 6 grudnia 2006 Zjednoczone Emiraty Arabskie - Polska 2:5, strzelił 2 gole), Adrian Budka (grał także przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim), Michał Stasiak i Patryk Rachwał (14.12.2003 z Litwą).

Widzewiacy stanowili trzon reprezentacji Polski, kiedy zdobyliśmy medal na mundialu 1982 w Hiszpanii. Grali wtedy: Józef Młynarczyk, Władysław Żmuda, Zbigniew Boniek i Włodzimierz Smolarek. Czasy, czasy.

Na meczu Widzew – Katowice spodziewany jest także przyjazd Marka Koniarka, który grał w obu klubach, choć oczywiście większe sukcesy święcił w Widzewie. Kibice łódzkiego klubu ostatnio zgotowali owację na powitanie swojego króla strzelców. W sezonie 1995/1996 zdobył wraz z Widzewem mistrzostwo Polski i został królem strzelców z dorobkiem 29 bramek (to jest czwarty wynik w historii polskiej ekstraklasy). ą