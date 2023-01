Rewanż ŁKS po 35 latach. Piłkarze ŁKS w meczu z Admirą nie wykorzystali dwóch karnych

- W 1988 roku ŁKS grał w rozgrywkach Intertoto z Admirą/Wacker Moedling. Na wyjeździe był remis 2:2, u siebie (ale w Dębicy, gdzie zespół był akurat na obozie) było 2:6. Po 35 latach trzeba było jechać aż do Turcji, by się wreszcie zrewanżować na tamtą porażkę. Pamiętam te mecze, bo byłem na obu - przypomina red. Wojciech Filipiak.

Tamten przegrany 2:6 mecz rozgrywany był szczególny:

ŁKS grał w składzie: Zieliński (Bratkowski) - Chojnacki, Kruszankin, Soczyński, Ogrodowicz - Stefański, Traczyk, R.Robakiewicz, Wieszczycki (46, Mielewczyk) - Majak, Grad.

- Graliśmy bez kadrowiczów przebywających na tournee w USA - mówił po meczu trener Leszek Jezierski. - Cóż można powiedzieć o spotkaniu? Nie stało na najwyższym poziomie. Może i trochę zawiedliśmy dębickich kibiców, ale jesteśmy w trakcie przygotowań do sezonu i gra miała raczej charakter szkolny. A wynik mógłby być bardziej korzystny, gdyby Chojnacki i Robakiewicz wykorzystali rzuty karne (obydwa obronił bramkarz).

Ci sami zawodnicy - Chojnacki i Robakiewicz - mimo niewykorzystanych karnych strzelili dwie bramki w meczu z Admirą w 76 i 78 minucie.