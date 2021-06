Rewolucja kadrowa w GKS Bełchatów. Z klubu odeszło 15 piłkarzy

Z klubem rozstało się latem aż 15 piłkarzy, tak to nie pomyłka 15. Chyba w żadnym innym polskim klubie mającym drużynę na szczeblu centralnym nie doszlo do takiej „rewolucji”. Wcześniej informowaliśmy o odejściach Damiana Hilbrychta, Michała Pawlika i Filipa Laskowskiego. Tuż przed pierwszym letnim treningiem (środa) z GKSBełchatów rozstali się: Daniel Niżnik (wychowanek klubu, w minionym sezonie wystąpił w ośmiu meczach), Mariusz Magiera (25 meczów, dwa gole), Marcin Sierczyński (29), Mateusz Bartków (14 i jeden gol), Sebastian Zalepa(8), Maciej Koziara (12), Szymon Łapiński (17), Jakub Staszak (4), Jakub Bator ((20, jeden gol), Bartosz Żurek (8), Maciej mas (24, trzy gole), Valerijś Śabala (12, jeden gol). Dodajmy, ze odszedł też trener Marcin Węglewski, który poprowadzi czwartoligową Wartę Sieradz. jego miejsce zajął Patryk Rachwał. Odszedł też Sebastian Łukiewicz, który odpowiadał za forme bramkarzy. Był w klubie od 11 stycznia 2017 roku.

Pod batutą nowego szkoleniowca bełchatowianie rozpoczęli w środę przygotowania do drugoligowego sezonu. Kadrowo wyglądało to skromniutko, bo w zajęciach wzięło udział zaledwie 11 piłkarzy. Nie było jeszcze nowych graczy, ale trenował Damian Warnecki, który wrócił z wypożyczenia do Skry Częstochowa oraz DamianMichalak. On był wypożyczony do KSKutno.ą