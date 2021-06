Rezydencja w Łowiczu na działce 4000 m2 z zagospodarowanym ogrodem na sprzedaż Natalia Zwolińska

Na sprzedaż wystawiono rezydencję w Łowiczu. Na działce o powierzchni 4 000 metrów kwadratowych znajduje się dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych oraz magazyn o powierzchni 460 metrów kwadratowych. W zagospodarowanym i zadbanym ogrodzie nowiu właściciele znajdą miejsce do odpoczynku i relaksu w postaci altany. Dom składa się z aż czterech poziomów. Na posesję wjechać można dwoma osobnymi bramami. Jedna z nich prowadzi do domu, druga do budynku magazynowego. Nieruchomość daje wiele możliwości wykorzystania. Szczegóły oferty znajdziecie w galerii.