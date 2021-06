Rodzice z Łódzkiego sa winni dzieciom ponad pół miliarda złotych, w kraju zadłużenie alimentacyjne przekroczyło 13 mld zł

W województwie łódzkim pieniędzy nie otrzymuje przynajmniej 12.865 dzieci: tylu rodziców widnieje w bazie Krajowego Rejestru Długów. W sumie maluchy powinny otrzymać blisko 530 mln zł. Średnio nieuczciwy rodzic z naszego regionu jest winny dziecku niemal 41,2 tys. zł.

- W czasie pandemii sytuacja samotnych rodziców, głównie mam, bardzo się pogorszyła - mówi Dorota Herman z łódzkiej fundacji KiDs, która walczy m.in. o alimenty dla dzieci. - Część osób przestała płacić, gdyż straciła pracę i nie ma z czego regulować zobowiązań. Niestety, obserwujemy też poczyniania nieuczciwych rodziców, którzy formalnie zwalniają się z pracy, rejestrują jako bezrobotni, a de facto pracują "na czarno". Formalnie jednak trudno to udowodnić.

Gdzie najwięcej, gdzie najmniej?

Średni dług jednego alimenciarza to ok. 43,7 tys. zł, ale to statystyczny dłużnik z Lubelszczyzny ma do oddania prawie 48 tys. zł. Najwięcej dłużników alimentacyjnych mieszka w województwie śląskim, jest ich 38,8 tys.