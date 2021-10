Rolnik szuka żony 8. Zobacz wszystkich uczestników. Kto pojedzie na gospodarstwa? ZDJĘCIA

Rolnik szuka żony 2021 - ruszyła 8 edycja programu

Rolnik szuka żony 2021 - uczestnicy 8 edycji

"Rolnik szuka żony" to flagowa produkcja TVP. Program cieszy się ogromną popularnością. Losy rolników poszukujących miłości i szczęścia rodzinnego od 8 lat oglądają miliony widzów. Główni bohaterowie produkcji "mają wszystko: domy, ziemię, maszyny, dostęp do najnowszych technologii, ciekawą i pewną pracę, dach nad głową, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Do pełni szczęścia brakuje im jednego – partnerki, która chciałaby z nimi dzielić radości i smutki dnia codziennego. Bohaterowie, to współcześni, polscy rolnicy, którzy do tej pory nie znaleźli bratniej duszy. Czy dzięki programowi poznają smak miłości? - czytamy w opisie programu.

I rzeczywiście... to działa. Niemal każdy sezon kończy się ślubem... nawet nie jednym. Jak będzie tym razem? Czu oni znajdą w programie drugie połówki?