Romantyk sportu, felieton Marka Łopińskiego: Nadchodzi słońce

Nie mieliśmy pomysłu na grę. Zawodnicy nie wiedzieli w co mają grać.

Piłka nożna jest prostą grą, mistrz Brzęczek ją komplikował. Przez ponad dwa lata jego rządów, zero postępu w grze Polaków. Stanęliśmy w miejscu, odgrywając futbol sprzed kilkunastu lat.

Po wirusowym odpoczynku ruszyło pospolite ruszenie na podbój Amsterdamu. Gromadka wodza nie potopiła się w 160 kanałach, nie mając pewności gdzie gra, w Holandii czy Niderlandach. Mecz z Oranje nie w ciemię bici nasi herosi potraktowali jako zabawę biegową. Gospodarze grali w piłkę, my goniliśmy za nimi. Baliśmy się Holendrów jak bolszewiki Piłsudskiego. Zagraliśmy futbol dla ubogich.

Mecz z Niderlandami niczego, poza pierwszą połową, nie zmienił. Pomarańczowi zmiażdżyli nas. Do poziomu piłkarzy dostroił się dyrygent z bożej łaski, obwieszczając na pomeczowej konferencji, nie było tak źle.

Poniewierany, w swoim mniemaniu, przez cały świat i okolice, namaścił się męczennikiem. Jak Rejtan bronił swojej twierdzy przed bandą wrogów, internetową hołotą, dziennikarskimi hienami. Pycha i arogancja wbijały do tęgiej głowy, mafia ciemniaków nie poznała się na moim geniuszu, dzięki któremu reprezentacja Najjaśniejszej Niepodległej kroczyła ku świetlanej, światowej przyszłości.

Umarł król, niech żyje król ! Czy nowy pierwszy minister najważniejszej firmy Najjaśniejszej Niepodległej poprowadzi bohaterów narodu do raju? Nigdy nie był selekcjonerem pierwszej reprezentacji. My Polacy uwielbiamy Janko Muzykantów.

Jon Bon Jovi na inauguracji Joe Bidena zaśpiewał przebój Beatlesów Here Comes the Sun. Oto nadchodzi słońce. Jest dobrze. Za nami długa, smutna, samotna zima. Oto nadchodzi słońce. Czy cudowny utwór Georga Harrisona zaśpiewamy kiedyś naszej reprezentacji?