Romantyk sportu. Finał baraży o ekstraklasę w Łodzi: ŁKS - Łęczna 20 czerwca?

Mecz typowa pańszczyzna. Ukrywaliśmy formę, skład, taktykę, najbardziej przejął się konspiracją Świerczok, pokazując się dopiero przy zmianie z Jóźwiakiem. Ważne, nikt na czele z Lewym, nie doznał kontuzji. Szykujemy się na Mundial w Katarze, EURO 2020 to tylko podmiejski przystanek na drodze do gwiazd.

Ciekawiej było posłuchać radiowej relacji. Dwójka redaktorów podeszła do meczu na luzie. Sypali anegdotami, dowcipami, statystykami, od czasu do czasu informując słuchaczy co dzieje się na boisku. Zachwycali się sielanką w Opalenicy, wszyscy się kochali. Chwalili Szczęsnego delektującego się selekcjonerem, udowodniającego prawdziwość życiowej mądrości, dzień bez podlizywania jest straconym dniem.

Podziwiali skromność sędziego, dla którego zaszczytem było podanie ręki wstającemu z kolan Lewandowskiemu. Przekomarzali się jaki kolor mają spodnie Paula Sousy. Na koniec ogłosili, wszyscy są opaleni, ze Słowakami wszystkie nogi na pokład.