Rośnie konkurencja o miejsce w składzie Widzewa.Patryk Stępiński w Widzewie

Powrót po 7 latach

Ten 25-letni prawy obrońca swój premierowy występ w pierwszym zespole Widzewa zaliczył 16 marca 2013 roku, wchodząc na boisko w 79. minucie meczu z Zagłębiem Lubin w Łodzi.

Przygodę z juniorskimi reprezentacjami Patryk Stępiński rozpoczął jeszcze jako gracz UKS SMS Łódź. Do Widzewa przeszedł w 2011 roku i grał do początku sezonu 2014-2015. W tym okresie zaliczył 22 występy w ekstraklasie i 3 w I lidze, grając w jednej drużynie m.in. z Krystianem Nowakiem, który na początku tego roku również wrócił do Widzewa.