Rowerowa Stolica Polski 2023. Będzie można kręcić kilometry dla Zduńskiej Woli. Od kiedy? Jak dołączyć do konkursu dla aktywnych?

Kręcić kilometry dla Zduńskiej Woli mieszkańcy będą mogli przez cały czerwiec. W tegorocznej edycji konkursu o tytuł Rowerowej Stolicy Polski udział weźmie czterdzieści osiem miast z całej Polski.

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny – jak informuje miasto Zduńska Wola - startuje oficjalny trening Rowerowej Stolicy Polski 2023. Od 21 marca do 21 maja mieszkańcy mogą kręcić kilometry dla Zduńskiej Woli i sprawdzić swoją formę przed czerwcową rywalizacją.

Zduńskowolski urząd zachęca do skorzystania z miejskich rowerów do wypożyczenia (wszystkie szczegóły LINK TUTAJ. KLIKNIJ). W Zduńskiej Woli jest dwanaście stacji, na których znajduje się dziewięćdziesiąt sześć rowerów do wypożyczenia przez aplikację. Na co dzień bezpłatnie można skorzystać z wypożyczonego pojazdu przez 20 minut.