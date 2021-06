Rowery publiczne dla Łodzi są już wyprodukowane. Czekają na transport i montaż. Powstają ostatnie stacje systemu

Łódzki Rower Publiczny na ostatniej prostej. Rowery powstały

Po licznych perypetiach system Łódzkiego Roweru Publicznego jest na dobrej drodze do uruchomienia. W Azji wyprodukowano już wszystkie elementy rowerów publicznych dla Łodzi. Wyprodukowane są już widelce, ramy i inne części. - Obecnie w składzie celnym czekają do oclenia – mówi Marcin Jeż z firmy Homeport Polska, która będzie operatorem systemu. Części mają trafić do Europy transportem lotniczym i będą tu składane. Montaż ma pójść szybko, bo w znacznej części jest zautomatyzowany.

Zgodnie z obecnymi planami ŁRP ma zacząć działać w lipcu. Ostateczny termin uruchomienia systemu będzie znany pod koniec czerwca, gdy rowery będą już fizycznie w Europie. Wtedy też będzie zaprezentowany model łódzkiego roweru.

Ostatnie stacje Łódżkiego Roweru Publicznego do postawienia. Brakuje stacji na Piotrkowskiej

Niemal gotowy jest też system stacji. Nieco opóźnił się tylko montaż stacji na objętym ochroną konserwatorską terenie parku kulturowego ulicy Piotrkowskiej. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi miał bowiem wątpliwości, czy nowe stacje będą pasować do charakteru ulicy Piotrkowskiej.