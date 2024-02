Róże karnawałowe z ciasta na faworki. Wyjątkowy przysmak na karnawał i ostatki. Lekkie i chrupiące ciasto

Przepis na róże karnawałowe

Bardzo podobnym do tradycyjnych faworków przysmakiem są róże karnawałowe. Są przygotowane z z tego samego ciasta, jedynie ciastka uformowane są w inny sposób - zamiast pasków wycina się krążki w różnych wielkościach. Udekorowane owocami wiśni lub dżemem sprawdzą się idealnie jako urozmaicenie karnawałowej imprezy lub na tłusty czwartek czy ostatki.

Jak zrobić róże karnawałowe?

Faworki, zwane też chrustem, są obok obok pączków najczęściej przyrządzanym w karnawale przysmakiem. Idealnie sprawdzą się jako słodycze do kawy w tłusty czwartek, ostatki ale i zupełnie bez okazji!…

1. Na stolnicę lub blat roboczy przesiej mąkę i usyp kopczyk. Zrób na czubku dołek, do którego dodaj sól, żółtka, śmietanę i spirytus. Zagnieć ciasto na gładką masę i bij wałkiem przez chwilę. Później na zmianę wałkuj i składaj ciasto, aby nabić do środka jak najwięcej powietrza.

2. Podziel ciasto na cztery części i owiń każdą folią spożywczą. Schowaj je do lodówki na około pół godziny. Po tym czasie wyjmuj je po kolei do wałkowania.

3. Rozwałkuj ciasto najcieniej jak się da i wycinaj krążki o trzech różnych średnicach i natnij je na bokach.

4. Środek największego krążka posmaruj białkiem i połóż na nim mniejszy. Na wierzchu połóż najmniejsze i dociśnij mocno, tak, by warstwy się skleiły.

5. Olej lub smalec rozgrzej do 180 stopni Celsjusza i smaż róże do złotego koloru. Ciastka kładź najpierw "do góry nogami" a później na drugą stronę. Wykładaj je na ręcznik papierowy i po ostygnięciu posyp cukrem pudrem. Na środek każdej róży dodaj konfiturę lub owoce - mogą być świeże lub kandyzowane.