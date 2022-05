Rozpoczęła się sprzedaż biletów na mecz H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Zdunek Wybrzeże Gdańsk

Można nabywać już bilety na mecz 7. rundy eWinner 1. Ligi H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 29 maja o godzinie 14.00.

Przed łódzkimi żużlowcami czwarte domowe spotkanie w ligowym sezonie 2022. We wcześniejszych starciach na Moto Arenie drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź pokonała ROW Rybnik (51:39), przegrała z Abramczyk Polonii Bydgoszcz (39:51) oraz w niedawnym meczu zremisowała ze Stelmet Falubazem Zielona Góra (45:45). W niedzielę 29 maja na stadion przy ul. 6 Sierpnia 71 przyjedzie Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Najbliżsi domowi rywale łodzian nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych. W pięciu dotychczasowych spotkaniach zanotowali bowiem same porażki.

Sprzedaż biletów na mecze H. Skrzydlewska Orzeł Łódź rozgrywane na Moto Arenie Łódź odbywa się w dni powszednie oraz w dniu meczu na stadionie w kwiaciarni H. Skrzydlewska, a także w dni meczowe w dodatkowo otwartych kasach przy obiekcie. Jednocześnie podobnie jak w przypadku karnetów sprzedaż internetowa biletów realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem systemu sprzedaży kupbilet.pl. Szczegóły na www.orzel.lodz.pl.

Bilet normalny na najbliższy domowy mecz H. Skrzydlewska Orzeł Łódź kosztuje 65 zł. Cena za bilet ulgowy młodzieżowy (od 8 do 18 lat) wynosi 20 zł, natomiast za bilet ulgowy junior 10 zł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami każdy Kibic, który zdecyduje się na wcześniejszy zakup biletu będzie mógł skorzystać z promocji „Im szybciej tym taniej”.

Kibice gości kupują bilety wyłącznie na sektor F i G. Te sektory przeznaczone są wyłącznie dla sympatyków Zdunek Wybrzeża Gdańsk.

W ramach obowiązującej promocji każdy kibic, który kupi bilet odpowiednio wcześniej może liczyć na promocyjne ceny:

Bilet normalny na mecz ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk zakupiony w terminie 11-23 maja kosztuje 40 zł. Kupno wejściówki pomiędzy 24 a 27 maja to koszt 55 zł. Zakup w dniach 28-29 maja to cena 65 zł. Ceny biletów ulgowych są niezmienne.