Ruchoma szopka w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej

Dawid Zawiasa, kościelny w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej mówi, że w tym roku wyszła gigantyczna szopka. Nowością jest jaskinia, przez którą można nawet przechodzić. Będzie ona dużą atrakcją zwłaszcza dla dzieci. W jej wnętrzu są figurki zwierzą, nietoperz, a nawet ruchomy pająk. Nowością jest także drzewo, na którym siedzą śpiewające ptaki.

Intensywne prace nad budową szopki trwały przez ostatnie dwa tygodnie.

Pracowaliśmy od rana do późnych godzin wieczornych - mówi Dawid Zawiasa. - Mnóstwo ludzi pomagało. Elementy ruchome wykonał Roman Kikowski. On zapoczątkował zresztą ruchomą szopkę w naszej świątyni. Mamy w szopce nawiązanie do naszej charłupskiej tradycji, jest bowiem procesja w strojach ludowych wokół kościoła.