Rugbiści Budo 2011 Aleksandrów Łódzki z drugiego miejsca zaatakują wiosną fotel mistrza Polski

Na drugie miejsce spadli tym samym rugbiści trenera Przemysława Szyburskiego, którzy w tym sezonie grają w innym mieście i pod nazwą Budo 2011 Aleksandrów Łódzki. Start rundy wiosennej zaplanowano na 12 marca. Tego dnia o godz. 14:00 Budo Aleksandrów będzie podejmować na stadionie im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie – Edach Budowlanych Lublin. Mecz będzie transmitowany przez TVPSport. To wielka promocja Aleksandrowa.

Tydzień wcześniej, 5 marca, odbędzie się pokazowy, ciekawy dla kibiców, trening Budo 2011 Aleksandrów Łódzki. Weźmie udział Sparta Jarocin. Po meczu, jak mówił dyrektor Mirosław Żórawski, odbędzie się trzecia połowa, czyli poznawanie kibiców z rugbistami przy tradycyjnym grillu i muzyce DJ’S Profess. W czasie treningu będzie można przyjrzeć się przygotowaniom drużyny do ekstraligowych zmagań.

Rugbiści z Aleksandrowa przygotowywali się do sezonu w Centralnym Ośrodku Olimpijskim w Spale. Działacze pozyskują nowych sponsorów. Podpisana została umowa z firmą LEGS - polskim producentem przędzy. PPH „LEGS” Sp. z o.o. z Aleksandrowa Łódzkiego to niekwestionowany lider w swojej branży, który przez ponad 20 lat zdobył zaufanie tysięcy klientów. Firma dociera ze swoim produktem do prawie wszystkich krajów Europy. Już niedlugo rugbiści zaprezentują nowe produkty #KEEZA z certyfikatem FIFA!

