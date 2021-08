Rugbiści KS Budowlani Commercecon Łódź w kadrze Polski

Do 30-osobowej szerokiej kadry Polski trenerzy Maciej Misiak, Marek Maciejewski i Paweł Dąbrowski powołali aż ośmiu kadetów Budowlanych, którzy w tym roku byli bezkonkurencyjni w swojej kategorii wiekowej i zdobyli Mistrzostwo Polski w rugby XV i 7 - informuje Michał Czerwiowski z KSBudowlani Łódź.

Młodzi zawodnicy pracowali nad poprawą ogólnych umiejętności indywidualnych oraz nad umiejętnościami specyficznymi dla pozycji na boisku.

W zgrupowaniu drużyny narodowej do lat 16 wzięli udział Bartłomiej Pietrzak, Bartłomiej Michałek, Aleksander Łazowski, Bartosz Sikora, Mateusz Czekalski, Sebastian Goździk, Konrad Woźniak i Mateusz Stańczykowski, a w rezerwie znaleźli się Eryk Wilk oraz Sergiusz Kalwinek.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią ruszyły również przygotowania reprezentacji Polski do lat 20. W pierwszym w tym roku zgrupowaniu, które odbywało się w Gdańsku, wziął udział młody zawodnik seniorskiej drużyny KS Budowlani - Makary Madej.

– Budowlani od wielu lat słyną z doskonałego przygotowania sportowego zawodników i zawodniczek, z których większość reprezentuje klub z Górniczej po kolei we wszystkich kategoriach wiekowych z dużymi sukcesami - powiedział wiceprezes do spraw sportowych Bartosz Chudzik.