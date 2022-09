Rugbiści Master Pharm łatwo zatopili Arkę Gdynia. Sześć drużyn powalczy o medale. Zdjęcia

Rywale łodzian przegrali wcześniej dwa dotychczasowe mecze, ale przed meczem w Łodzi do składu Buldogów dołączył nowy filar z RPA, który ma ustabilizować sytuację w trapionej kontuzjami formacji młyna. To De-Angelo Chevaan Williams, który ma 25 lat. Zagrał z numerem 1. Na nic zdały się te wzmocnienia.

Łodzianie po remisie z Budowlanymi Lublin 16:16 i zwycięstwie nad Posnanią 51:5 liczyli na kolejne punkty. Tak też się stało, chociaż rozmach z jakim powiększyli swój punktowy dorobek zaskoczył nawet największych optymistów. Łodzianie dominowali na boisku od początku i nawet przez moment ich zwycięstwo nie było zagrożone.

Po pierwszych trzech kolejkach można już wysnuć pierwsze wnioski. Wydaje się, że ekstralidze sześć drużyn będzie zdecydowanie górowało nad pozostałą czwórką. Wśród czołowej szóstki na pewno znajdują się podpopieczni trenerów Przemysława Szyburskiego i Mirosława Żórawskiego. Czy forma łodzian wystarczy do zdobycia medalu? Wszystko jest możliwe.

Z solidną zawsze Arką łodzianie nie mieli żadnych kłopotów. Rozjechali gości bez najmniejszych kłopotów.

Następny mecz w Krakowie. Później Master Pharm Rugby Łódź znów zagrają w Łodzi z Pogonią Siedlce. Poważne granie zacznie się 8 października na boisku mistrza Polski Orkana w Sochaczewie. ą

ekstraliga rugby

Master Pharm Rugby Łódź – Arka Gdynia 56:5 (36:5)

Punkty: Kramarenko 10, Mchedlidze 10, Nibladze 10, Karpiński 5, Dobijański 5, Finau 16.

Master Pharm Łódź: Trenerzy: Przemysław Szyburski, Mirosław Żórawski.

Inne wyniki: Lechia Gdańsk – Pogoń Siedlce 57:14 (45:0), Budowlani Lublin - Juvenia Kraków 23:11 (10:6), Ogniwo Sopot - Posnania Poznań 69:5 (26:5), Skra Warszawa - Orkan Sochaczew mecz w niedzielę.

1.Lechia Gdańsk314119-40

2.Master Pharm Łódź312123-26

3. Ogniwo Sopot311153-26

4.Budowlani Lublin31156-33

5.Skra Warszawa21075-19

6.Orkan Sochaczew29121-18

7.Juvenia Kraków3139-68

8.Arka Gdynia3021-118

9.Pogoń Siedlce 3024-175

10.Posnania Poznań3015-223

17.09 (15): Juvenia Kraków – Master Pharm Rugby Łódź.