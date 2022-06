Rugbiści Master Pharm Łódź powinni dostać finansowe odszkodowanie. Łodzianie ukarani walkowerem

Najpierw Polski Związek Rugby nałożył zakaz transferowy na łódzką drużynę. Łodzianie z wielkim trudem kończą rozgrywki, mocno musieli się gimnastykować, by skompletować zespół, trener był wpisany do protokołu jako zawodnik do gry, a teraz łaskawie ci sami panowie zza zielonego stolika wydali taki komunikat:

Zarząd Polskiego Związku Rugby w oparciu o wyrok Trybunału Arbitrażowego, a także informację Ministerstwa Sportu i Turystyki uchylił zakaz transferowy nałożony na kluby przez Komisję Gier i Dyscypliny w dniu 23 lipca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd PZR dla tych klubów otwiera okno transferowe od dnia 2 czerwca 2022 roku do dnia 6 czerwca 2022 roku do godziny 16:00.

Informujemy, że rozpatrywanie wniosków w systemie licencyjnym odbywa się w godzinach pracy biura.

Dodatkowo Polski Związek Rugby informuje, że w sprawie wyroku Trybunału Arbitrażowego złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.