Rugbiści Master Pharm Łódź z szansami gry o brąz. Sawo Gruz nowym sponsorem. Urodziny kierownika

Łodzianie jeszcze mają szansę gry o brązowy medal mistrzostw Polski. Muszą zająć czwarte miejsce po fazie zasadniczej. Są na piątym miejscu, a do czwartej Lechii Gdańsk tracą siedem punktów. Pięćmogą odrobić już w najbliższym spotkaniu. Łodzianie w niedzielę o godz. 14 na stadionie Widzewa podejmować będą właśnie Lechię Gdańsk.

Później gdańszczanie zagrają jeszcze z Orkanem Sochaczew u siebie i ze Skrą w Warszawie, więc całkiem prawdopodobne jest, że punktu już nie zdobędą. Łodzianie po meczu z Lechią zagrają z Juvenią w Krakowie i Budowlanymi Lublin w Łodzi, więc zwłaszcza w tym pierwszym meczu jest duża szansa na powiększenie dorobku punktowego, który pozwoli przeskoczyć Lechię w tabeli.

Wrealizacji tego celu ma pomóc nowy sponsor drużyny – firma Sawo Gruz.

– Motorem skojarzeniowym wejścia do rugby był motyw synergii nazwy, spółka Budowlani SAidealnie wpisuje się w to, czym się zajmujemy, jesteśmy z branży budowlanej– powiedział Marcin Szałapski.– Rugby generuje mocne skojarzenia i emocje. Umowę podpisaliśmy na cały rok.

Mecz z Lechią będzie transmitowany przez TVPSport.

Prezes Krzysztof Serafin: – Rozpoczęliśmy rundę rewanżową planując sezon z meczu na mecz. Ciężko nam było przewidzieć, jak nasza sytuacja po zakazie transferowym się potoczy. Przetrwaliśmy. Mamy szansę medalową. Jako drużyna sprawdziliśmy się w tych trudnych chwilach. W przyszłym sezonie nałożony na nas zakaz powinien przestać obowiązywać.

Trener łodzian Przemysław Szyburski jest pod wrażeniem dobrej atmosfery w drużynie mimo zakazu transferowego.

– Mamy krytyczną sytuację kadrową – oznajmił trener Master Pharm. – Wiadomo, są urazy, staramy się z lekarzami, by jak najwięcej zawodników było gotowych do gry. Mam nadzieję, że wróci Toma Mchedlidze, który doznał urazu głowy. Piotr Karpiński jest po urazie barku i będzie miał jeszcze dodatkowe badania. Reszta zawodników będzie dostępna do gry. Jesteśmy zadowoleni z tego, że tanio skóry nie sprzedajemy. W każdym meczu walczymy. Nawet z potentatami mogliśmy wygrać.

Lechia też liczy się w stawce medalowej. Zapowiada się więc ciekawy mecz na Widzewie.

Lechia Gdańsk wygrała XII Mistrzostwa Polski Weteranów. Przed turniejem ogłoszona została informacja o reaktywowaniu drużyny weteranów w Łodzi, więc może w naszym mieście zorganizowane zostaną kolejne mistrzostwa gwiazd.

Taką wielką legendą łódzkiego rugby jest Grzegorz Białkowski. Wczoraj obchodził urodziny. Wszystkiego najlepszego. Życzenia dużo zdrowia dla legendarnego kierownika Budowlanych i gratulacje z okazji jubileuszu 70-lecia - składa całe środowisko rugby i Dziennik Łódzki. ą