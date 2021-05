Rugbistki KS Budowlani Łódź wygrały II turniej Mistrzostw Polski Kobiet do lat 16 w rugby 7

Budowlane rozpoczęły fazę grupową od zwycięstwa nad drugą drużyną Venol Atomówki Łódź 32:0. W drugim meczu nie dały szans Tygrysicom Orkan Sochaczew wygrywając 39:0. Trzecie spotkanie grupowe rugbistki z ul. Górniczej zagrały przeciwko gospodyniom turnieju Amazonkom Budowlani Lublin i rozstrzygnęły je na swoją korzyść 17:5. Trzy wygrane dały łodziankom wygraną w grupie i miejsce w półfinale przeciwko czarnemu koniowi turnieju - drużynie Diablic Ruda Śląska (wspieranej przez zawodniczki Rugby Club Arka Rumia). Dobra gra zaowocowała wygraną KS Budowlani Łódź 28:7 i awansem do do finału turnieju. W drugim półfinale Juvenia Kraków wygrała z Tygrysicami Orkan Sochaczew 33:7. W finale widzowie, obecni na stadionie po dłuższej przerwie, mogli zobaczyć bardzo zacięte i wyrównane spotkanie. Szybka i zaskakująca gra łodzianek w ataku oraz twarda obrona, zwłaszcza w końcówce, sprawiły, że to Budowlane cieszyły się z wygraneju nad Juvenią Kraków 17:14.