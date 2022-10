Rugbistki KS Budowlanych Commercecon utrzymały się w I lidze, Venol Atomówki pozostały w drugiej

W turnieju w parku 3 Maja uczestniczyło 12 zespołów w trzech grupach ustalonych na podstawie klasyfikacji poprzednich turniejów. Budowlane na początek znów przegrały z Legią II, ale tym razem tylko 10:12 po wyrównanym meczu. Poprzednio było 0:17 i 5:12, a więc widać postęp i jest nadzieja na przełamanie młodej Legii już w następnym turnieju za tydzień w Rudzie Śląskiej. Pokonanie Arki Gdynia 24:10, zapewniło trzecie miejsce po rundzie zasadniczej, a atak na drugie nie udał się, bo łodzianki przegrały 5:22 z Diablicami Ruda Śląska, które poprzednio grały w najwyższej grupie. To był najsłabszy mecz drużyny, prowadzonej przez Patrycję Badowską i Dominika Fortunę, ale z kolei drugi pojedynek z Arką był z kolei najlepszy. Budowlane najlepiej zniosły trudy turnieju i ponownie pokonały Arkę 27:10. Dodać trzeba, że tym razem zabrakło w składzie niedysponowanej Karoliny Stokowskiej, kapitan i najbardziej doświadczonej zawodniczki. Grały: Żaneta Zych, Martyna Łaszcz, Dorota Krawczyk, Laura Spławska, Polina Bratczyk, Aleksandra Trębska, Liza Hiltajczuk, Zofia Fornalczyk, Patrycja Kowalska, Karolina Krawczyk, Daria Jarocka i Oksana Arnaut.

Atomówki wystąpiły w tym turnieju w charakterze gospodyń, bo ich klub BBRC był organizatorem imprezy. „Łodzianka” to dobre miejsce na mecze rugby, o czym wiadomo nie od dzisiaj. Organizacyjnie gospodynie zdały egzamin, sportowo zrobiły to, na co było je stać. Pokonały pewnie Amazonki-Budowlanych Lublin 36:19 i Alfę Bydgoszcz 31:12, ale przegrały 12:29 z AWF Warszawa, który zaczynał ten sezon z wysokiego czwartego miejsca. Dało to drugie miejsce w grupie za drużyną akademiczek, które powróciły do I ligi w miejsce Arki. Trenerem Atomówek jest Ernest Hejna, a grały Wiktoria Pietrzak (kapitan), Julia Tkaczyk, Klaudia Witońska, Wiktoria Majewska, Oliwia Górska, Angelika Kołodziejczak, Rozalia Warszewska, Natalia Czapnik, Emila Gurzawska, Iza Gumińska, Zuzanna Orlik i Weronika Urbańska.

Pojawiły się rysy na zabetonowanym układzie sił czołówki. Biało-Zielone Ladies z Gdańska oczywiście wygrały, choć w decydującym meczu z Legią tylko 22:17. W ostatniej fazie meczu Legia długo utrzymywała piłkę i miała szansę na zwycięstwo, ale warszawianki chyba same się tej szansy przestraszyły. Bez kompleksów zagrały natomiast Bestie Kraków, czyli dawny zespół Juvenii, która miał dłuższą przerwę w rozgrywkach seniorskich i zaczynać musiał od najniższej grupy. W Łodzi zajął trzecie miejsce w klasyfikacji łącznej, degradując o szczebel niżej Black Roses-Posnanię, do niedawna jedyny zespół, który mógł zagrozić gdańszczankom. Bestie wygrały z Posnanią 12:10, a za najlepszą zawodniczkę turnieju uznano Natalię Pamiętę z Gdańska, reprezentantkę Polski, która po ostatnim turnieju o mistrzostwo świata w Kapsztadzie grała gościnnie w serii turniejów w RPA.

Kolejność turnieju w Łodzi: 1.Biało-Zielone, 2.Legia, 3.Bestie, 4. Black Roses, 5.Legia II, 6. Diablice, 7. Budowlani Commercecon, 8.Arka, 9.AWF, 10.Venol Atomówki, 11. Alfa, 12. Amazonki.

Kolejność po trzech turniejach (punktacja 30-28-26-24-22…): 1.Biało-Zielone – 90, 2.Legia – 84, 3.Posnania – 76, 4.Diablice – 66, 5. Legia II – 64, 6. Bestie – 60, 7.Budowlani – 54, 8.AWF – 54, 9.Arka – 42, 10.Atomówki – 40, 11.Alfa – 28, 12. Amazonki -18 - kończy red. Wojciech Filipiak.