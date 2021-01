Rugbistki U16 Venol Atomówek Łódź przed mistrzostwami Polski

- Cieszy mnie zaangażowanie dziewczyn - mówi trener Zbigniew Grądys. - Sezon rozpocząłem z dziewiątką trenujących i grających zawodniczek. Teraz na treningach jest ich po 14, a trenujących prawie dwudziestka. Szkoda że nie wszystkie mogą jechać na obóz, ale okres pandemii i zmiana terminu ferii spowodowała że część musi zostać w Łodzi. Część z nich była, także na zorganizowanym przez Łukasza Kościelniaka z Juvenii Kraków dziesięciodniowym obozie w Białce Tatrzańskiej. To naprawdę dobrze rokująca drużyna. Udało się nam wspólnie z trenerami ją odbudować, po perturbacjach w poprzednim roku, gdzie staliśmy na krawędzi likwidacji drużyn. Dlatego chciałbym bardzo podziękować: Szymonowi Walczakowi, Michałowi Walczakowi i Ernestowi Hejna za pomoc, a także naszym sponsorom: Venol Motor Oil Poland, Profilaktyka i Zdrowie, NordHorn, Flexservice, Delia Cosmetics, że z nami zostali. Jak mówi przysłowie "prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". Po cichu liczę że dzięki ciężkiej pracy dziewczyny powtórzą sukcesy starszych koleżanek, które teraz grają w seniorkach. Zapraszam też dziewczyny z roczników 2006 i 2007, które chciałyby się trochę poruszać i spróbować czegoś nowego. Przecież ponad 20 Atomówek nie może się mylić i rugby to sport naprawdę dla każdego.

Zawodniczki trenują trzy razy w tygodniu na hali przy Szkole Podstawowej nr 51, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Katarzyny Lipińskiej. W sobotę 30 stycznia wyjeżdżają na ośmiodniowy obóz do Myślenic.

- Poprzedni rok był ciężki dla klubu - mówi Katarzyna Kostrzewa prezes klubu. - Udało się nam jednak pozostać na mapie sportowej Łodzi. Chcemy się skupić na szkoleniu dziewcząt w rugby7 i zapewnić im jak najlepsze warunki do tego. Wierzę że z tak zaangażowanymi trenerami i osobami nam pomagającymi będzie to możliwe. Jesteśmy jednym z kilku klubów w Polsce, które mają piramidę szkolenia dziewcząt z czego jesteśmy dumni. Zapraszamy także do współpracy z nami firmy z naszego regionu, bo warto inwestować w kobiecy sport.