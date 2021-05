Rugby kobiet. Puchar Fair Play dla Venol Atomówek Łódż. Zdjęcia

Drużyna czarnych miała ambicję żeby zagrać o miejsca medalowe. Rozpoczęły bardzo dobrze od wygranej z Rugby Club Częstochowa 37:7, kolejny mecz z Juvenia Kraków rozpoczęły od zdobycia 7 pkt po ładnej akcji po skrzydle. Niestety żółta kartka pokrzyżowała plany łodzianek. Juvenia skrzętnie wykorzystała osłabienie i zdobyła w tym czasie aż trzy przyłożenia i łodzianki już nie były w stanie odrobić strat i przegrały 27:12. Mecz o wyjście do najlepszej czwórki z Diablicami Ruda Śląska miał podobny przebieg, kolejna żółta kartka i gra w osłabieniu spowodowała że Venol Atomówki przegrały 7:17. W finale o V miejsce ponownie spotkały się z Rugby Club Częstochowa i wygrały 31:7. Drużyna białych złożona z zawodniczek, które dopiero rozpoczęły treningi niestety przegrała wszystkie mecze grupowe i ostatecznie zajęła VIII miejsce przegrywając z gospodarzami Amazonkami Budowlani Lubin 42:0. Jednak Venol Atomówki Łódź nie wróciły z pustymi rękami, zostały uhonorowane pucharem Fair Play za wystawienie dwóch drużyn w turnieju jako jedyny klub w Polsce.

- Zabrakło nam szczęścia w grze – mówi Zbigniew Grądys, trener. – Dawno nie widziałem tylu kartek w meczach, zwłaszcza młodzieżowych. Pewnie wynika to z tego że mamy młodą drużynę. Liczyłem na lepszy wynik w tym turnieju, bo dziewczyny bardzo dobrze się przygotowywały do tych rozgrywek. Przed nami jeszcze turniej w Krakowie, który rozstrzygnie się czy utrzymamy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Mamy potencjał, kolejny rok jesteśmy wystawić dwie drużyny do rozgrywek jako jedyne w Polsce, gramy też w rozgrywkach seniorskich. Wierzę że już niedługo wrócimy na podium, bo mamy świetne zawodniczki i duże wsparcie od sponsorów i Urzędu Miasta Łodzi.