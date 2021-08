Rusza 96 Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę

Na 96 Pieszą Pielgrzymkę Łódzką na Jasną Górę zapisało się ponad 800 osób, czyli mniej niż w latach ubiegłych. Jednak tę tendencję obserwuje się w całym kraju. Do udziału w pielgrzymce, zwłaszcza młodych ludzi zachęcał arcybiskup Grzegorz Ryś.

- Wakacje to jest czas pielgrzymek pieszych, które z naszej diecezji ruszają przeważnie na Jasną Górę ale nie tylko, bo jest na przykład piękna pielgrzymka z Pabianic do Niepokalanowa – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś. Chciałbym was zaprosić do udziału we wszystkich tych pielgrzymkach.