Rycerze Wiosny, piłkarze ŁKS Łódź trenują w Turcji przed atakiem na ekstraklasę

Drużyna trenera Kazimierza Moskala pieczołowicie przygotowuje się do 16 ligowych potyczek trenując do 4 lutego w tureckiej miejscowości Side, gdzie ma ma zresztą znakomite warunki do pracy.

Piłkarze mają zajęcia na siłowni, ale także na boisku. Sztab szkoleniowy ŁKS, jak czytamy na stronie klubowej, podzielił piłkarzy na dwie drużyny. Jeden zespół miał za zadanie budować akcje ofensywne, natomiast drugi wywierać odpowiedni pressing na atakujących. Trening podsumowała gra wewnętrzna.

Odpowiedzialny za formę bramkarzy Michał Zapart, przygotował dla nich specjalne zajęcia. W Turcji jest trzech zawodników grających na tej pozycji, Michał Arndt, Aleksander Bobek oraz doświadczony Michał Kołba, który występował jesienią w zespole trzecioligowych rezerw.

W środę (25 stycznia) przed południem łodzianie rozegrają pierwszy na zgrupowaniu, a trzeci w tym roku, sparing. Zmierzą się z drugoligowcem z Austrii Admirą Wacker Modling. Ciekawi jesteśmy jak też łodzianie się zaprezentują, po poprzednim raczej kiepskim meczu z drugoligową Pogonią Siedlce, który przegrali 1:3 (1:2).