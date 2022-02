Rywal ŁKS CoolPack najsilniejszy w całej drugiej lidze

Łodzianie dzielnie dotrzymywali kroku piekielnie silnej drużynie Polonii, złożonej z zawodników z pierwszoligową przeszłością. Mecz w Zatoce Sportu dostarczył licznie zgromadzonym widzom wielu emocji. Goście zaprezentowali niespotykaną skuteczność rzutów z dystansu. Trafili 16 na 33 rzuty za trzy punkty (łodzianie tylko 6 na 24). Już ta statystyka pokazuje, jakim zespołem jest Polonia.

Ostatecznie ełkaesiacy przegrali 87:93, ale jak już wcześniej informowaliśmy ta porażka nie zmieniła pozycji łodzian w walce o awans do pierwszej ligi. Najważniejsze są mecze play-off.

Koszykarze ŁKSCoolPack muszą bronić pozycji wicelidera tabeli grupy B (za Polonią Warszawa), choć mocno naciska KKS Tur Basket Bielsk Podlaski. W Bielsku łodzianie zagrają 12 marca. Jeśli ostatecznie zajmą drugie miejsce, to w pierwszej rundzie play-off zagrają z siódmym zespołem (prawdopodobnie Hutnikiem Warszawa). W drugiej rundzie mogą trafić na Pogoń Prudnik, a w trzeciej na Polonię Bytom. Później trzeba wygrać półfinał, albo mecz o trzecie miejsce. Awansują trzy drużyny.

W meczu pierwszej ligi Księżak Łowicz przegrał z rezerwami Śląska we Wrocławiu.

ŁKSCoolPack Łódź – Polonia Warszawa 87:93 (25:28, 15:14, 24:28, 23:23)

ŁKSCoolPack: Bartosz Wróbel 23, Norbert Kulon 17, Arkadiusz Świt 11, Mateusz Jarmakowicz 10, Bartłomiej Bartoszewicz 8, Jacek Gwardecki 8, Piotr Keller 5, Kacper Dominiak 5, Michał Mycko 0. Trener: Piotr Zych.

Śląsk IIWrocław – Księżak Łowicz 96:86 (20:26, 28:25, 19:17, 29:18)

Księżak Łowicz: Mateusz Fatz 17, Michał Jankowski 14, Tomasz Krzywdziński 13, Arkadiusz Kobus 13, Piotr Robak 10, Jakub Stanios 8, Maksymilian Motel 7, Daniel Dawdo 4. Trener: Rafał Knap. ą