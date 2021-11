Rywal Widzewa wyróżniony, a łodzianie zagrają bez najlepszych

Jak ciężki to przeciwnik świadczy także fakt, że napastnik Podbeskidzia został zwycięzcą organizowanego przez I ligę plebiscytu na Piłkarza Października. Napastnik Podbeskidzia Bielsko-Biała zgromadził jedenaście punktów i o pięć wyprzedził Maxime Domingueza z Miedzi Legnica, trzecie miejsce zajął Patryk Stępiński który zdobył cztery oczka. Kamil Biliński jest najlepszym strzelcem tego sezonu pierwszej ligi – ma na koncie 9 goli. Ze strony tego zawodnika istnieje największe zagrożenie, inni strzelają mniej – Giorgi Merebaszwili, Joan Roman mają na koncie po 3 gole.

Kamil Biliński na pewno zagra przeciwko Widzewowi i będzie mieć ułatwione zadanie. Oto bowiem cała podstawowa linia defensorów będzie inna. Poza Jakubem Wrąblem (na szczęście jest w dobrej formie) występ pozostałych defensorów jest wykluczony, albo stoi pod znakiem zapytania.

Na pewno nie zagra odsunięty za żółte kartki Daniel Tanżyna – zastąpi go Michał Grudniewski. Nie zagra kontuzjowany Krystian Nowak – zastąpi do Tomasz Dejewski. Pod znakiem zapytania stoi występ Patryka Stępińskiego.

Wiele wskazuje na to, że problemy zdrowotne zatrzymają Mattię Montiniego, który w 28. minucie niedzielnego starcia musiał zejść z boiska. Jeśli do tego doliczymy brak Juliusza Letniowskiego, to Widzew robi nam się mocno rezerwowy. Miejmy nadzieję, że po trzech meczach bez zwycięstwa Widzew powalczy w Bielsku-Białej o trzy punkty.

Do prowadzenia sobotniego meczu wyznaczony został Łukasz Szczech z Kobyłki. Arbiter ten prowadził dwie potyczki łodzian w poprzednim sezonie – ze Stomilem Olsztyn (2:0) oraz Puszczą Niepołomice (0:0), a także dwie w bieżącym senzonie – z Chrobrym Głogów (2:0) i Resovią (0:1).

Podbeskidzie jest na siódmym miejscu w tabeli i celuje w miejsce w pierwszej szóstce. Drużynę prowadzi trener Piotr Jawny, który po spadku zespołu z ekstraklasy, objął ten funkcję po Robercie Kasperczyku. Na osiem meczów przed własną publicznością Podbeskidzie zremisowało tylko jeden mecz, cztery wygrało i trzy przegrało, co powinno być optymistycznie przyjęte przez widzewiaków.

I na koniec informacje finansowa. Widzew Łódź ogłasza przetarg na wykonanie zadania pod nazwą przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz badanie dokumentów finansowych określonych w podręczniku licencyjnym dla Organu Licencyjnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

