Rywal Widzewa zakończył współpracę ze skompromitowanym kapelanem klubu

Klub nie chce dalej komentować sprawy. — To ostateczny i cały nasz komentarz i wszystko, co mamy do powiedzenia, jeśli chodzi o tę zaistniałą sytuację. Proszę się posiłkować tym, co zamieściliśmy w naszych mediach — przekazał Kamil Świrydowicz, rzecznik prasowy Jagiellonii Białystok, cytowany przez onet.pl.

Jagiellonia zagra z Widzewem w Białymstoku w piątek o godz. 20.30.