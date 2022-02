Rywale piłkarzy Widzewa z Nigerii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy, Gruzji

Najpierw o godz. 9 czasu polskiego rozpocznie się mecz z zespołem FK Lewyj Biereh Kijów. Na godz. 14 przewidziano rozpoczęcie drugiego sobotniego sparingu z Gareli Sagarejo. To czwarty klub drugiej ligi gruzińskiej. Klubowa telewizja ma prowadzić transmisję z pierwszego z tych meczów.

Wiadomo na co stać drużynę FK Lewyj Biereh Kijów, która pokonała 2:1 rezerwy Miedzi. Natomiast silniejsza wydaje się drużyna Gareli Sagarejo. Na FB klub poinformował o wielu nowych zawodnikach. To środkowy obrońca z Nigerii Momo Anuoluapu, pomocnik Irakli Klimiashvili, inni obrońcy Giorgi Kavtaradze, Giorgi Kalandia, bramkarze Dawid Kupatadze, Soso Kardava czy ofensywny gracz Davit Ebralidze. Gwiazdą drużyny ma być napastnik Wybrzeża Kości Słoniowej Mustafa Kamate. Ten ostatni gracz strzelił gola we wcześniejszym sparingu Gruzinów, przegranym 1:2 z drużyną Lokomotive.

Na Facebooku Gruzini informują też o meczu z Widzewem, nazywając łódzką drużynę reprezentacją Polski.