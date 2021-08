Rywale Widzewa nie dorastają do pięt swojemu trenerowi

W dobrych nastrojach przystępują do konfrontacji z Widzewem piłkarze Zagłębia. Na inaugurację zremisowali z Arką w Gdyni 1:1. Natomiast trzy dni przed meczem uhonorowany został trener Zagłębia Kazimierz Moskal. To były doskonały piłkarz Wisły Kraków, która właśnie ogłosiła dwie jedenastki gwiazd z okazji 115-lecia klubu. W jednej z nich znalazł się właśnie trener Kazimierz Moskal. Jedenastka gwiazd Wisły robi wrażenie: Stanisław Gonet – Marek Motyka, Antoni Szymanowski, Władysław Kawula, Adam Musiał – Leszek Lipka, Zdzisław Kapka, Adam Nawałka, Kazimierz Moskal – Kazimierz Kmiecik, Henryk Reyman.

Na szczęście dla piłkarzy Widzewa, podopieczni trenera Kazimierza Moskala z Zagłębia Sosnowiec nie dorastają mu do pięt.

Na marginesie w drugiej jedenastce gwiazd znalazł się bały widzewiak Mirosław Szymkowiak.

Miejmy nadzieję, że Widzew nie będzie zmieniał się jak kameleon w meczach wyjazdowych. Przypominamy, że w minionym sezonie pierwszej ligi widzewiacy strzelili w siedemnastu meczach wyjazdowych zaledwie dwanaście bramek. Trzy gole widzewiacy zdobyli w Bełchatowie, a dwa podczas derbów Łodzi na stadionie ŁKS. Poza Łodzią dwóch goli widzewiacy nie strzelili ani razu. Po jednym golu zdobyli w Pruszkowie (przeciwko Radomiakowi), Tychach, Legnicy, Nowym Sączu, Kielcach i Olsztynie. Dwunastego gola w roli gościa piłkarze Widzewa strzelili GKSJastrzębie, ale mecz rozegrano w Łodzi.

Mecz Zagłębia Sosnowiec z Widzewem będzie transmitowany przez Polsat Sport. Mecz poprowadzi Tomasz Musiał z Krakowa, syn byłego piłkarza Wisły, wyróżnionego podczas ostatniego jubileuszu krakowskiego klubu, Adama Musiała. Tomasz Musiał przyszedł na świat w angielskim Hereford, bo tam w 1981 roku grał jego ojciec. Doświadczony 50-letni arbiter sędziował łącznie w zaledwie trzech spotkaniach - po jednym III ligi, eWinner 2 ligi i finał barażów o udział w trzeciej lidze. Pokazał w nich 9 żółtych kartek. Ostatnio więcej razy był sędzią VAR - pisze widzew.com.

Sędzia z Krakowa po raz ostatni prowadził spotkanie z udziałem Widzewa w sezonie 2013/2014. Żadnego z tamtych wyjazdowych spotkań Widzew nie wygrał: 0:1 ze Śląskiem Wrocław, 2:2 z Koroną Kielce, 0:1 z Pogonią Szczecin, 1:3 z Zagłębiem Lubin.

