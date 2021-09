Rzecznik policji w Pajęcznie w czasie wolnym zatrzymał pijanego kierowcę. Kierujący miał 4 promile

Rzecznik policji w czasie wolnym od pracy zatrzymał pijanego kierowcę

Do zdarzenia doszło 11 września w godzinach popołudniowych w miejscowości Bogumiłowice. Marcin Pawełoszek, rzecznik prasowy pajęczańskiej komendy,w czasie wolnym od służby, był świadkiem, jak kierujący motorowerem stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem i przewrócił jednoślad na jezdnię. Policjant natychmiast zatrzymał się i ruszył by udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. Jak się okazało, 42-letni mieszkaniec gminy Sulmierzyce nie doznał żadnych obrażeń. Jednak uwagę policjanta zwróciło zachowanie motorowerzysty oraz woń alkoholu. Tym samym uniemożliwił on mężczyźnie dalszą jazdę i natychmiast powiadomił o tym dyżurnego pajęczańskiej komendy.