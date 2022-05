Są chętni na niechcianych piłkarzy Widzewa. Kto wzmocni beniaminka z Widzewa?

Niechciany w Widzewie środkowy obrońca i kapitan łódzkiej drużyny Daniel Tanżyna ma przejść do spadkowicza z ekstraklasy Wisły Kraków na zasadzie wolnego transferu, co w obecnej sytuacji finansowej krakowskiego klubu jest nie bez znaczenia. Tanżyna ma 32 lata, ostatnio leczył kontuzję, przez co wypadł ze składu Widzewa.

Zdaniem portalu WP SportoweFakty Widzew stara się o 28-letniego napastnika Koldo Obietę z SD Amorebieta. Hiszpan będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu, ponieważ jego kontrakt z drugoligowym zespołem wygasa z końcem czerwca tego roku. Dodatkowo jego narzeczona ma rozpocząć studia w Polsce.

Nie milkną echa awansu Widzewa. Na Facebooku gratulacje drużynie złożył były bramkarz Widzewa Wojciech Pawłowski:

Wojciech Pawłowski: Jeszcze raz, ogromne gratulacje! W końcu trafiliście do miejsca, które na Was czekało od dawna 💪

Powodzenia w walce PKO Ekstraklasa o najwyższe cele