Są pieniądze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Można aplikować

Pieniądze mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Dofinansowanie można uzyskać jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego w wysokości nie mniejszej niż 2 procent wartości zadania inwestycyjnego.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 10 wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach - do 150 000, 500 000 oraz 3 500 000. Należy je składać do Prezesa rady Ministrów, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (w aplikacji Polski Ład).

Dodajmy, że to pieniądze przeznaczone nie tylko na obiekty sakralne.

- W ostatnim czasie rząd przyjął program odbudowy zabytków - mówi senator RP Michał Seweryński. - Stworzono na ten cel specjalny fundusz i ruszamy z kampania naboru wniosków. Włączone zostały w to także organy samorządowe począwszy od najniższego szczebla, poprzez opiniowanie wniosków. Założenie jest takie, że każda gmina powinna dostać co najmniej 150 tysięcy złotych. To program mający na celu ratowanie zabytków, na które w terenie nie ma pieniędzy, bo są pilniejsze potrzeby. Będziemy w ten sposób chronić cenne zabytki, nie tylko sakralne, które wpisują się w nasza historię, kulturę.