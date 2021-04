Sąd w Łodzi skazał dwóch pseudokibiców Widzewa za udział grupie przestępczej i w krwawej bijatyce między kibicami

Na ławie oskarżonych zasiadali: Adam K. i Bartłomiej B. Pierwszy pracuje w Anglii i nie stawił się w sądzie, a drugi odsiaduje wyrok w innej sprawie i do sądu przywieźli go policjanci. Prokuratura zarzuciła im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czyli osławionej bojówce Destroyers Hooligans Widzew (DHW). Ponadto mieli uczestniczyć w wielkiej bijatyce między kibicami Widzewa Łódź, Ruchu Chorzów i Lechii Gdańsk 4 kwietnia 2009 roku w Rudkach w powiecie jędrzejowskim (województwo świętokrzyskie). Obaj nie przyznawali się do winy.

Ponad rok więzienia w zawieszeniu i grzywna

Adam K. został skazany na rok i sześć miesięcy więzienia, zaś Bartłomiej B. na rok i cztery miesiące. Każdemu z nich kara została zawieszona na 5-letni okres próbny. Ponadto muszą zapłacić grzywnę. Pierwszy aż 12 tys. zł, gdyż dobrze zarabia w Wielkiej Brytanii, a drugi tylko tysiąc złotych, ponieważ przebywa za kratami i nie ma dochodów.