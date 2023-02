Salmonella w produkcie z Lidla. GIS ostrzega konsumentów. Salmonella w salami. Jakie są objawy salmonelli? Które partie produktu są wadliwe?

Salmonella w salami ze sklepów sieci Lidl. GIS ostrzega konsumentów!

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do konsumentów, aby pod żadnym pozorem nie spożywali zakupionej partii wędliny.

Nazwa produktu: Salame Strolghino, Numer partii:16, Data minimalnej trwałości: 01/05/2023, 30/04/2023, 28/04/2023, Producent: Salumificio Galli Remo Srl, Via Milano 187 46019 Cogozzo di Viadana, numer identyfikacyjny CE IT 1212 L, Dystrybutor w Polsce: Lidl sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, Kraj pochodzenia: Włochy.

Jakie są objawy salmonellozy?

Okres inkubacji (wylęgania) w przypadku zakażenia salmonellą wynosi zazwyczaj od 6 do 48 godzin. Jest to czas między spożyciem zakażonego pokarmu, a pojawieniem się pierwszych objawów chorobowych. Choroba w większości przypadków posiada charakter samoograniczający się, a objawy ustępują w ciągu 3-7 dni. W niektórych przypadkach (np. zakażeń występujących u dzieci) intensywne wymioty i biegunki mogą prowadzić do odwodnienia organizmu i zaburzeń wodno-elektrolitowych.