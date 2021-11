Sandecja - Widzew. W jakim składzie zagra Widzew? Marek Hanousek z nową umową

- Patrząc na ostatnie dziesięć spotkań Sandecji, to przegrali z nich pięć, licząc mecz pucharowy – mówił na piątkowej konferencji prasowej trener Janusz Niedźwiedź. – Nie punktują tak, jak we wcześniejszych momentach sezonu, ale to mocny zespół. W tej lidze nie ma łatwych rywali - Sandecja potrafiła odnieść zwycięstwo nad Arką Gdynia, by chwilę później przegrać ze Skrą. Sporo zespołów ma taką huśtawkę.

Jaka jest sytuacja kadrowa w drużynie Widzewa?

– Nie lubię szukać wymówek i zasłaniać się nieobecnością zawodników, bo to normalne, że gdy brakuje dwóch-trzech liderów, to wiele drużyn ma problemy – dodał trener Widzewa. – Jestem zadowolony, że sytuacja przed kolejnymi spotkaniami się poprawia, bo do indywidualnego treningu wrócił Juliusz Letniowski i czekamy, by te zajęcia były już na pełnych obrotach. Cieszę się, że normalnie trenuje już Krystian Nowak. Zabraknie w najbliższym meczu Mattii Montiniego, ale po chwilowej niedyspozycji brany pod uwagę do gry może być Przemysław Kita - mówił trener.

Do drużyny wraca obrońca Krystian Nowak.

- Cieszę się, że wróciłem do zdrowia, bo przez kontuzję opuściłem końcówkę rundy – powiedział Krystian Nowak. – Cieszę się, że mogę trenować razem z zespołem i przygotowywać się do kolejnego meczu. Gdy oglądam spotkania z trybun, jest to dla mnie większy stres niż gdy jestem na boisku. W najbliższym czasie będę mógł pomóc zespołowi - to dla mnie ważne, bo kontuzja trochę się przedłużyła i straciłem kilka meczów, ale mam nadzieję, że do końca rundy zdrowie będzie dopisywało. Skupiamy się na poniedziałkowym meczu, którym rozpoczynamy rundę rewanżową. Zdajemy sobie sprawę, że ostatnie spotkania nie ułożyły się po naszej myśli pod względem dorobku punktowego. Teraz mamy dobrą okazję, by to zmienić - powiedział Krystian Nowak.

Czeski pomocnik Marek Hanousek przedłużył umowę z Widzewem Łódź do końca czerwca 2024 r.

Pomocnik dołączył do czerwono-biało-czerwonych w lutym 2021 r. na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej zaliczył ponad 200 występów w czeskiej ekstraklasie, w której zdobył łącznie 13 goli. Z Viktorią Pilzno w sezonie 2012/2013 wywalczył mistrzostwo Czech i zanotował występy w eliminacjach Ligi Europy. W przeszłości występował też w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju.

Teraz walczy z Widzewem o awans do ekstraklasy. ą