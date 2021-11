Sandecja - Widzew. Widzew sprawi sobie prezent w tym szczególnym dla klubu tygodniu

Jak już informowaliśmy, spotkanie rozegrane zostanie bez udziału kibiców, bo negatywną opinię odnośnie nowego stadionu wydała policja. Kibice gospodarzy napisali na FB:„Tak jak ostatnio podczas meczu ze Skrą i tym razem pojawimy się pod stadionem, most też jest jakąś alternatywą”.

Widzewiacy muszą bronić pozycji wicelidera, która po czterech meczach z dwoma zaledwie zdobytymi punktami, wisi na włosku. Swój mecz ze Skrą wygrała Korona Kielce i ma już tylko dwa punkty straty do Widzewa, a w środę o 20.30 gra zaległy mecz z GKSTychy w Kielcach. Jak Widzew dziś nie zapunktuje, a Korona pokona GKS Tychy, łodzianie stracą miejsce wicelidera, które jest premiowane awansem do ekstraklasy, obok zwycięzcy pierwszej ligi.

Do drużyny wrócą już Krystian Nowak i Daniel Tanżyna, których bardzo brakowało w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Widzew w czwartek obchodzi 111 rocznicę urodzin. 25 listopada 1910 roku zakończył się proces rejestracji Towarzystwa Miłośników Rozwoju Fizycznego, który zwieńczono wpisaniem do spisu stowarzyszeń pod numerem 395. Z okazji 111. urodzin czterokrotnego mistrza Polski, Widzew Łódź przygotuje kilka drobnych atrakcji dla swoich kibiców. Jedną z nich będzie możliwość darmowego zwiedzania stadionu przez grupy zorganizowane. W planie wycieczki znajdzie się oglądanie pomieszczeń, szatni, a także wyjście na sztuczną murawę wokół płyty stadionu przy al. Piłsudskiego 138. Drugim dużym punktem wycieczki będzie zwiedzanie Muzeum Widzewa Łódź. Zgłoszenia wycieczek chętnych do odwiedzin stadionu w czwartek 25 listopada będą przyjmowane pod adresem mailowym [email protected]

W niedzielę zakończył się pierwszy etap sprzedaży biletów na mecz 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski, w którym Widzew Łódź zmierzy się z Wisłą Kraków (2 grudnia o 20) Sprzedaż wejściówek: https://widzew.com/web/bilety/puchar-polski. Pierwszeństwo zakupu wejściówek na szlagierowe starcie 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski mają karnetowicze. Dziś od 12:00 do 23:59 bilety w specjalnym etapie sprzedaży będą mogły kupić osoby nieposiadające karnetów, które zakupiły wejściówki na mecz wcześniejszej fazy Fortuna Pucharu Polski z GKS Jastrzębie. We wtorek 23 listopada o godz. 12:00 ruszy otwarta sprzedaż biletów.

Widzew z Sandecją zmierzył się w pierwszej kolejce tego sezonu i pewnie wygrał 3:0 po golach Michała Grudniewskiego, Karola Danielaka i Pawła Tomczyka. Dziś pewnie zagra tylko Karol Danielak, co jest dowodem, że Widzew się zmienia. Spadły także akcje Radosława Gołębiowskiego i Mateusza Michalskiego, podstawowych graczy tamtego składu. Trener Janusz Niedźwiedź zapewne trafi z ustawieniem drużyny Widzewa na mecz w Nowy Sączu. Wygrana byłaby najlepszym prezentem na urodziny. ą