Ścieżki nordic walking w woj. łódzkim. Gdzie wybrać się w weekend 14 - 15 maja? 3 najlepsze trasy

Trasy nordic walking w woj. łódzkim

Które ścieżki nordic walking w woj. łódzkim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, w której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 uczęszczane ścieżki nordic walking w woj. łódzkim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie.

Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 14 maja w woj. łódzkim ma być 22°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w woj. łódzkim ma być od 21°C do 22°C. Nie powinno padać.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spała Orient Express

Początek trasy: Biała Rawska

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,12 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 343 m

Suma zejść: 329 m