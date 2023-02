Sebastian Batkowski z Łodzi w gronie 16 najlepszych bilardzistów świata. Walczy o 1,5 mln zł

Mistrzostwa Świata w Bilard 9-bil rozgrywane są w Kielcach: Trzech Polaków melduje się w TOP 16! Piątek w Targach Kielce dostarczył nam wielu sportowych emocji, również za sprawą reprezentacji Polski. Po dwóch sesjach gier spośród 64 zawodników, którzy awansowali do fazy pucharowej, pozostało tylko 16. W tym gronie znalazło się trzech Polaków: łodzianin Sebastian Batkowski, poznaniak Mateusz Śniegocki oraz Wiktor Zieliński.

W piątkowe południe do fazy pucharowej Mistrzostw Świata w Bilard 9-bil przystąpiło siedmiu reprezentantów Polski, a więc Wojciech Szewczyk, Konrad Juszczyszyn, Sebastian Batkowski, Wiktor Zieliński, Mariusz Skoneczny, Mateusz Śniegocki oraz Daniel Macioł. Najwcześniej spośród Polaków odpadli Skoneczny oraz Juszczyszyn. Tomaszowianin musiał uznać wyższość Mohammada Soufiego, który wygrał 11:8. Z kolei bilardzista Barabil Zagłębie Lubin uległ Nguyenowi Anhowi Tuanowi 7:11.

Pierwszy szczebel fazy pucharowej przeszedł między innymi Wojciech Szewczyk. Bilardzista Bilardo.pl Dekada Sosnowiec, po blisko czterogodzinnej batali, pokonał Davida Alcaidea 11:9. Warto zaznaczyć, że Hiszpan postawił się Polakowi sprawiając mu całe mnóstwo problemów. – Wiele partii obfitowało w grę defensywną. Przegrywałem już 0:3 i wyszedłem na 10:7 po naprawdę świetnej grze. Byłem z siebie bardzo zadowolony i uważam, że był to jeden z moich lepszych setów w ostatnich miesiącach – przyznał tuż po meczu. Niestety, w walce o czołową szesnastkę od Szewczyka lepszy okazał się Duong Quoc Hoang, który ograł naszego rodaka 11:1.

Na tym samym etapie z dalszej gry odpadł Daniel Macioł. W pierwszym piątkowym starciu odesłał do domu Szwajcara, Dimitrija Jungo. Macioł w tym spotkaniu zagrał bardzo dobrze i w pełni zasłużenie wygrał 11:7. W meczu o topową szesnastkę Polak zmierzył się z faworyzowanym Austriakiem, Albinem Ouschanem. Po bardzo zaciętym spotkaniu rywal okazał się minimalnie lepszy. Ostateczny wynik to 11:9 na korzyść Ouschana.

Za to w 1/8 finału zameldował się Sebastian Batkowski. Urodziny w Łodzi zawodnik Nosanu Kielce w obu piątkowych potyczkach zagwarantował kibicom mnóstwo emocji. W sesji odbywającej się w południe wyższość Batkowskiego musiał uznać Włoch Francesco Candela (8:11), natomiast wieczorem łodzianin wygrał z Jamesem Aranasem 11:9. Dzięki zwycięstwu nad Filipińczykiem, Batkowski zdobył przepustkę do najlepszej szesnastki mistrzostw świata rozgrywanych w Kielcach!

– Przyjechałem tutaj z założeniem, że jak osiągnę topową szesnastkę, to na pewno wrócę stąd zadowolony. Wiadomo, że walczę o więcej, jednak mój dotychczasowy występ na mistrzostwach świata jest dla mnie satysfakcjonujący. Mamy tutaj świetnych zawodników i trzeba ich pokonać, by tutaj się znaleźć – mówił po zakończonym starciu Batkowski. Jego oponentem w walce o ćwierćfinał będzie Mohammad Soufi, który z turnieju wyeliminował między innymi Radosława Babicę oraz Mariusza Skonecznego. Początek sobotniego meczu w Targach Kielce o godzinie 14.00.

Z kolei rywalem Wiktora Zielińskiego na etapie 1/32 finału był Mickey Krause, z którym poznaniak zmierzył się podczas popołudniowej sesji. Mimo problemów, 22-latek pokonał niżej notowanego rywala 11:9. – Początek meczu był z mojej strony bardzo dobry. Wyszedłem na prowadzenie 6:2, później zaprzepaściłem szansę na podwyższenie wyniku i od tego momentu, w wyniku dobrej gry i nieco szczęścia przeciwnika, zrobiło się 6:6. Na szczęście ani razu nie przegrywałem i utrzymałem prowadzenie do końca – powiedział tuż po pierwszym piątkowym spotkaniu. W drugiej rywalizacji Zieliński przegrywał wysoko z Moritzem Neuhausenem, jednak w końcu się przełamał, błyskawicznie odrobił straty, by finalnie wygrać 11:9. Rywalem poznaniaka w walce o ćwierćfinał będzie Jung-Lin Chang. Ten mecz startuje o 12.00.

Powody do radości ma też Mateusz Śniegocki z Poznania. W pierwszym starciu pokonał on Fabia Petroniego 11:5, zaś w drugiej konfrontacji, której stawką było wejście do TOP 16, Śniegocki ograł Niemca, Larsa Kuckherma, 11:9. – Chciałem wygrać te mecze, by znaleźć się w czołowej szesnastce. I nie chcę na tym poprzestawać. Jeśli dostanę się do strefy medalowej, to oczywiście będę chciał wygrać – mówi z optymizmem Śniegocki. Na drodze do spełnienia marzeń w sobotę stanie mu Albin Ouschan, a więc Austriak, który odprawił Daniela Macioła. To spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 12.00.

Mecze mistrzostw świata transmituje Viaplay. Wyniki NA ŻYWO można śledzić tutaj: https://matchroompool.com/live-scores.

Bilardowe mistrzostwa świata potrwają do 5 lutego. Tego dnia poznamy nowego mistrza świata. Do obrony tytułu przystępuje ubiegłoroczny mistrz, Shane Van Boening. Stawką turnieju jest nie tylko tytuł najlepszego bilardzisty globu, ale również duże pieniądze. Łączna pula nagród wyniesie przeszło 1,5 miliona złotych!

Mistrzostwa Świata w Bilard 9-bil są sankcjonowane przez WPA (Światową Federację Bilardową) organizowane przez Matchroom Multi Sport wspólnie z Polskim Związkiem Bilardowym.

Sponsorem mistrzostw jest PKN ORLEN, ENEA Elektrownia Połaniec, Nosan. Dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Partnerem Mistrzostw jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Miasto Kielce, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe.

Transmisja na żywo prowadzona jest do kilkudziesięciu krajów na całym świecie, między innymi przez: VIAPLAY (Polska), SKY Sports, DAZN.

Relacje i foto na stronach: https://www.facebook.com/pzbil

Pełne wyniki na stronie: https://matchroompool.com/ oraz https://www.facebook.com/matchroompool