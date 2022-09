Senior Łódka Cup po raz trzeci i... po raz pierwszy. Heraclesi i Babcie z Mariampola zawitają do Łodzi

Heraclesi z Almelo, to najbardziej rozpoznawalna i prężnie działająca ekipa w kraju wiatraków i tulipanów. Prawie sześćdziesięcioosobowa grupa pań i panów regularnie trenuje na doskonale wyposażonych obiektach miejscowego klubu, który jeszcze rok temu występował w holenderskiej Eredivisie. To właśnie w Almelo polskie drużyny uczyły się grać w chodzoną odmianę piłki nożnej w 2019 roku, a potem triumfowały w turnieju Almelo City Cup (Rosomak - 2021, 2022 i The Stars – 2022).

- Pomiędzy naszą drużyną i drużynami z Polski istnieje niesamowita chemia. Polubiliśmy się od pierwszego spotkania i dlatego jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że nareszcie możemy przyjechać do Polski i zagrać tu turniej. Jestem przekonany, że spędzimy w Łodzi niezapomniany weekend - mówi menadżer Heraclesa Huib Rouwenhorst.

Suduvos Mociutes, to popularne w walking futbolowym świecie Babcie z Mariampola, dowodzone przez charyzmatyczną policjantkę Ramute Kartaviciene. Litwinki są bardzo popularne w swoim kraju. Często goszczą w programach telewizyjnych (między innymi w litewskiej wersji „Mam talent”), a dzięki swojej pasji do walking futbolu zwiedzają Europę.

- Z dużym dystansem podchodzimy do wyników sportowych, bo dla nas nie są one najważniejsze. Gramy głównie dla przyjemności i cieszymy się z tego, że będąc w wieku 40+ i 50+ nie zamykamy się w domu, tylko wciąż jesteśmy aktywne. Już w 2020 roku planowałyśmy przyjechać do Polski ale zatrzymał nas covid. Teraz się udało i nie możemy się doczekać spotkania z naszymi przyjaciółmi z Polski i z Holandii. Wizyta w Łodzi to będzie dla nas kolejna wielka przygoda - mówi wiecznie uśmiechnięta i pogodna Ramute Kartaviciene.

Stawkę drużyn startujących w Senior Łódka Cup 2022 uzupełniają polskie ekipy: The Stars, Rosomak, DejaVu, Jeże Zgierz i debiutujący w rozgrywkach walking futbolu WF ŁKS.

- Jestem dumny z faktu, że ten turniej zyskuje coraz większą renomę w kraju i za granicą. Zaczynaliśmy typowo rekreacyjnie. W 2019 roku w grupie kilkunastu przyjaciół i znajomych rywalizowaliśmy o beczkę piwa. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. W zawodach weźmie udział dziewięć zespołów, w tym trzy z Holandii i Litwy. O start w Senior Łódka Cup pytały nas już drużyny z Niemiec, Anglii, Belgii i Czech. Jest niemal pewne, że za rok grono startujących ekip jeszcze się powiększy - mówi promotor walking futbolu w Polsce Jarosław Paradowski.

Drużyny męskie i damskie powalczą o puchary ufundowane przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. W gronie partnerów turnieju znaleźli się: ZPM Grot, Keeza, Vitamizu, EPL Project, Kinemedica, OnRoad 24 i Ceramika Zgierz - Materiały Budowlane.

Kto jeszcze nigdy nie widział w akcji zawodników walking futbolu, będzie miał ku temu doskonałą okazję. Mecze odbędą się w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach 12-16, na boisku Akademii Piłkarskiej ŁKS przy ul. Krańcowej 19. Zapraszamy.