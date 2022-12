Serial zwycięstw siatkarek ŁKS Commercecon trwa. Teraz Puchar Polski, Chemik i Fenerbahce

Łódzkie Wiewióry zaczęły z wysokiego C. Prowadziły w pierwszym secie 17:9 i łatwo wygrały do 14. W drugim secie wyrównana walka trwała do stanu po 17. Od tego momentu łodzianki zdobyły osiem punktów, tracąc dwa. Piorunująca końcówka.

Żal nam było ełkaesianki z krwi i kości, która teraz gra w Radomiu. Krystyna Strasz łatała dziury w drużynie Radomki, ale nie mogła być wszędzie. W łódzkiej drużynie pierwsze skrzypce grały cudzoziemki: Valentina Diouf i Lana Scuka. Ale i pozostałe ełkaesianki grały pewnie i skutecznie. Trener Alessandro Chiappini szybko dał pograć dublerkom.

Trzeci set był formalnością, a o różnicy klas świadczył wynik 20:11 i na koniec meczu 25:12. Siatkarski pogrom.

MVP meczu: Roberta Ratzke.

Dobra forma siatkarek ŁKS Commercecon dobrze rokuje przed meczem Ligi Mistrzyń z Fenerbahce - 11 stycznia o 18 w Łodzi. Wcześniej, bo już w środę 4 stycznia o godz. 18 łodzianki zagrają w Łodzi mecz 1/4 Pucharu Polski z #Volley Wrocław, a 8 stycznia o godz. 14.45 ŁKS Commercecon zagra szalenie trudny mecz z Chemikiem w Policach. Będzie się działo...