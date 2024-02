Siatkarki Grot Budowlanych potrafiły odwrócić losy spotkania. Od 0:2 do 3:2 w Radomiu

Dwa pierwsze sety łodzianki przegrały 23:24. W pierwszym secie był remis 21:21, ale gospodynie zdobyły trzy punkty z rzędu, głównie dzięki dobrej grze Hilary Johnson. Łodzianki potrafiły zbliżyć się do rywalek (24:23), ale Kanadyjka skończyła seta.

Druga partia była jeszcze bliżej łodzianek. Siatkarki Grot Budowlanych prowadziły 23:22, by stracił trzy punkty z rzędu. Martyna Świrad i Paulina Reiter załatwiły sprawę.

W obu setach łodzianki były bardzo blisko zwycięstwa, ale to radomianki prowadziły 2:0.

W trzecim secie to łodzianki dyktowały warunki gry i zdecydowanie wygrały do 12. Siatkarki Grot Budowlanych zdeklasowały wręcz gospodynie. Czy to zasłona dymna radomianek przed czwartym setem, czy też wzrost formy łodzianek?

To drugie. Podopieczne trenera Macieja Biernata w czwartym secie prowadziły 14:7 i później 15:10. Od tego momentu łodzianki zdobyły sześć punktów z rzędu przy zagrywce Eweliny Wilińskiej. Nasze dziewczęta wygrały czwartego seta do 13.

O zwycięstwie miał zadecydować tie-break.

Piąty set zaczął się fatalnie dla łodzianek – od 1:4. Następnie łodzianki przegrywały 3:5, ale wtedy zaczął się koncert Grot Budowlanych. Przy zagrywce Jeleny Blagojević łodzianki zdobyły sześć punktów z rzędu. Mackenzie May, Jelena Blagojević i Ana Bjelica zdobywały najwięcej punktów.

Pojawiła się niepewność w końcówce – łodzianki prowadziły 12:9, by chwilę później przeważać tylko 13:11. Trener Maciej Biernat wziął czas. Jelena Blagojević zdobyła ważny 14 punkt, a później ta sama zawodniczka przesądziła skutecznym atakiem o zwycięstwie łodzianek. Transfer zatem doskonały.

MVP:Mackenzie May.

Moya Radomka – Grot Budowlani Łódź 2:3 (25:23, 25:23, 12:25, 13:25, 12:15)

Grot Budowlani: Kinga Różyńska 1, Ana Bjelica 22, Jelena Blagojević 21, Małgorzata Lisiak 11, Ewelina Wilińska 4, Mackenzie May 27, Justyna Łysiak (l) oraz Martyna Łazowska, Marta Pol 3. Trener: Maciej Biernat.