Siatkarki ŁKS Commercecon z wizytą w Łódzkim Hospicjum dla Dzieci "Łupkowa"

Podczas wizyty nie zabrakło rozmów o klubie i reprezentacji Polski, nasze zawodniczki przekazały pamiątkową koszulkę z podpisami zespołu, a także podpisywały piłki. Nie zabrakło wzruszeń, a nasze Wiewióry opuściły mury hospicjum z podziwem dla wszystkich, którzy każdego dnia walczą o podopiecznych placówki.

Dla naszych zawodniczek była to bardzo emocjonalna wizyta. - Powiem szczerze, że przed wizytą w hospicjum bardzo się stresowałam. Jestem bardzo empatyczną osobą i trudno pogodzić mi się z chorobą innych ludzi. Nie pamiętam, kiedy aż tak trzęsły mi się ręce. Myślę, że też dlatego, że nie wiedziałam czego się spodziewać - przyznała Kamila Witkowska. - Mimo że jestem po pedagogice resocjalizacyjnej i widziałam krzywdę, z jaką spotykają się niewinne dzieci, to jeszcze nie miałam sposobności być w hospicjum.

Nasza środkowa była pod wrażeniem atmosfery, która panuje w Łódzkim Hospicjum dla Dzieci Łupkowa. - Ludzie, którzy to prowadzą, którzy opiekują się chorymi, którzy organizują im dzień, byli tacy uśmiechnięci i żartobliwi, że dawali takie pozytywne odczucia. Czasami przecierałam oczy ze zdumienia, co oni potrafią dla podopiecznych zorganizować - podkreśliła Kamila. - Opowiadali o koncertach, o zajęciach na basenie, o zajęciach tanecznych. Ale też o tym, że są to osoby, z którymi nie ma kontaktu werbalnego. O tym, że czasami nawet malutki uśmiech jest dodatkowym bodźcem do działania.