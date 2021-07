Siatkarki z Grot Budowlanych Łódź i ŁKS Commercecon w ćwierćfinale mistrzostw świata

W kadrze trenera Wiesława Popika są dwie siatkarki z Łodzi: Julita Piasecka z ŁKSCommercecon i Marzena Łazowska z Grot Budowlanych. Obie grają pierwsze skrzypce w młodzieżowej kadrze.

We wtorek Polki zagrają o 15 pierwszy mecz w ćwierćfinałowej grupie – z Serbią.

Terminarz pozostałych spotkań Polek: środa (15) z Włochami, czwartek o 15 z Dominikaną.

W drugiej grupie ćwierćfinałowej grają: Brazylia, Holandia, Rosja, USA. Grupy o miejsca 9-16: G – Argentyna, Rwanda, Tajlandia, Turcja, H – Belgia, Białoruś, Egipt, Portoryko.

- Bardzo cieszymy się, że wyszłyśmy z grupy i awansowałyśmy do dalszej fazy Mistrzostw Świata U-20. Był to nasz cel. Teraz pora na kolejny etap, ćwierćfinały. Zmierzymy się z reprezentacją Serbii, Włoch i Dominikany. Z Włoszkami rozegrałyśmy już jedno spotkanie na tym turnieju i niestety przegrałyśmy ten mecz. Liczymy na rewanż. Trzymajcie za nas kciuki, a my na pewno damy z siebie wszystko! – powiedziała Martyna Łazowska.

Ostatni mecz fazy grupowej: Polska - Egipt 3:0 (25:11, 25:23, 25:17)

Polska: Martyna Łazowska 4, Dominika Pierzchała 5, Julita Piasecka 17, Martyna Czyrniańska 9, Sonia Stefanik 5, Karolina Drużkowska 7, Klaudia Łyduch (l) oraz Gabriela Lendzioszek 3, Julia Bińczycka 1, Magda Stambrowska 2, Julia Orzoł 5. Trener: Wiesław Popik.